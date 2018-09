El súper em coneix millor que el metge

Per agradables que hagin sigut les vacances, la tornada a la vida real té diversos entrebancs que sovint fan pensar si els dies de descans han valgut la pena: abans de tornar a suportar el cap, els companys o els clients, potser haureu hagut de fer cua als peatges o patir retards i pèrdues d’equipatge als aeroports. En aquesta categoria també hi ha la síndrome de la nevera buida: després de setmanes fora de casa, cal tornar a omplir el rebost. Aquest any el supermercat digital català Ulabox s’ha proposat resoldre, si més no, l’últim dels problemes citats: gràcies a la intel·ligència artificial, la compra de tornada de vacances es fa sola.

En una prova pilot, Ulabox ha demanat a un grup de clients quin dia tenien previst tornar de vacances; tres dies abans, els ha enviat una notificació per accedir a una pàgina personalitzada que conté els productes que ha detectat que formen part de la seva compra habitual. El client pot acceptar la llista, afegir-hi productes o treure’n i indicar una franja horària per al lliurament a domicili. Segons l’empresa, gràcies al sistema d’aprenentatge automàtic (anomenat internament Jean) aconsegueix precarregar al cistell virtual fins al 70% de la compra final.

Ulabox Jean va més enllà de les llistes de productes freqüents que ofereixen la majoria dels supermercats digitals: entre altres coses, té en compte l’estacionalitat del consum. És una mostra del que poden arribar a saber de nosaltres els operadors dels serveis que consumim. Segur que molts lectors hi són reticents. Jo, en canvi, firmaria, posem per cas, perquè el sistema sanitari accedeixi sempre a les dades de la meva salut que capturen els diversos sensors que porto posats tot el dia (mòbil, rellotge), detecti tendències i el metge em pugui convocar a una visita per evitar possibles anomalies, en comptes d’esperar que jo hi vagi perquè aquestes anomalies ja s’han manifestat. Ara que ja hi ha la compra predictiva, també vull que arribi la medicina predictiva.