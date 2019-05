La setmana Wallapop de les ‘telecos’

Per si en teniu alguna per casa, us en voleu desfer i no sabeu quant demanar-ne, us pot interessar saber que el preu de mercat d’una antena de telefonia mòbil de segona mà ronda els 280.000 euros, mentre que d’un centre de dades en bon estat us en poden donar 50 milions. Les dues xifres es desprenen de sengles operacions de compravenda formalitzades aquesta setmana amb intervenció d’empreses espanyoles de telecomunicacions.

L’abans catalana Cellnex -té la seu operativa a Barcelona, però el domicili social és a Madrid i està controlada per la família Benetton- ha acordat comprar a l’operadora Iliad 7.900 emplaçaments a França i Itàlia per 2.400 milions, i a la companyia Salt les seves 2.800 torres a Suïssa per 700 milions. D’aquí surt un cost unitari d’uns 250.000 euros per instal·lació, que més amunt he arrodonit per aproximar-lo als 285.000 euros que Cellnex va pagar fa uns mesos a la francesa Bouygues per 3.000 de les seves antenes. Però també per considerar els 4.000 emplaçaments nous que Cellnex ha acordat construir per a Iliad i Salt als tres estats europeus esmentats entre 2020 i 2027. Amb aquests, l’empresa se situarà com la principal towerco europea, amb 45.000 antenes per llogar a tantes operadores com pugui.

Aquest model de negoci és el mateix que el del fons d’inversió Asterion Industrial Partners: comprar a les empreses els seus centres de processament de dades, continuar donant-los el mateix servei en modalitat de cost variable i buscar clients nous per vendre’ls l’excedent de capacitat. L’operació més recent ha tingut com a protagonista Telefónica: ha venut a Asterion 11 dels seus 23 centres de dades: dos a l’Argentina, el Brasil, Espanya i el Perú i un a Xile, Mèxic i els EUA. Telefónica ingressarà 550 milions, amb una plusvàlua d’uns 260 milions, que li aniran molt bé per eixugar part del deute, una de les prioritats del conseller delegat Álvarez Pallete.