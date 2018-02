I si repartim la capital del mòbil?

La meva agenda per a les pròximes dues setmanes sembla una partida de Tetris. Les convocatòries relacionades amb el Mobile World Congress s’acumulen i en algunes franges horàries hi ha programats tres o més actes simultanis, alguns fora de Fira de Barcelona. Ho poden confirmar els col·legues amb qui comparteixo el meu calendari de Google, que aquesta vegada són molts menys que altres anys perquè hi havia penques que aprofitaven la meva feina solidària però es guardaven per a ells els actes que volien cobrir en exclusiva. També hi ha les cites personals que vaig concertant amb directius del sector per entrevistar-los o conèixer novetats de primera mà.

Ja suposo que al lector tant li fa si tinc o no el do de la ubiqüitat per arribar a tot arreu (ja els dic que no: a cada edició veig més coses, però també me’n queden més per veure). Els hi explico perquè dubto que tots els actes que tinc a l’agenda hagin d’estar concentrats en aquestes dues setmanes, com si fóssim als Jocs Olímpics de la tecnologia. No em refereixo a les empreses d’aquí que ens volen mostrar precisament ara les seves coses tot i que les tenim a l’abast les 50 setmanes restants de l’any, sinó a tres activitats de gran envergadura organitzades per la fundació Mobile World Capital Barcelona: el festival tecnològic YoMo per a nens i joves; el congrés d’emprenedors 4YFN; i els 120 tallers, exposicions i diàlegs sobre transformació digital de la Mobile Week Barcelona (per cert, els convido a la sessió sobre descentralització de les dades personals que moderaré el divendres 23 a la UPC).

Les tres propostes són tan potents que no haurien de necessitar l’ham del Congress per atreure participants, i programar-les en altres èpoques de l’any repartiria l’impacte de la capitalitat i facilitaria que els ciutadans -de Barcelona i de la resta del país- gaudissin i valoressin de debò el privilegi que representa ser nominalment al centre d’una de les indústries més dinàmiques i pròsperes de la nostra era.