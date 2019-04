Les radiacions del mòbils

Com cada any, he ajudat el meu fill a comprar un telèfon nou. S’ha quedat un Oppo, una marca xinesa que fa servir la imatge de Neymar. He detectat dues coses: la primera és que entenc perfectament per què les vendes de mòbils estan baixant. Ja ningú es torna boig amb la nova versió d’una marca perquè la diferència entre models no és tan gran i ens estem conformant amb el que tenim. L’altre aspecte molt important és que, llegint un possible escàndol sobre les dades d’emissió de radiació (SAR) dels aparells (aneu a aquesta pàgina web), em pregunto quant trigarem a incorporar la SAR en les informacions bàsiques de cada telèfon i quant trigarem a fer-la servir, si és baixa, com a eina de màrqueting. Recordem que molts dels mòbils es compren per a adolescents, més sensibles a les radiacions. Com a pare, no dubtaria a fer de la SAR l’element discriminant a l’hora de triar un model. Atenció, doncs, al que pot passar si es destapa el Phonegate. Espero que les empreses s’estiguin preparant. I nosaltres.