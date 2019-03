Per què a Itàlia paguem més cara la gasolina

Un aspecte cabdal de la macro i de la microeconomia és el cost de l’energia. Sobretot dels carburants que fem servir cada dia. Crec que no se subratlla prou l’absurditat del sistema de preus de la gasolina o del dièsel a la Unió Europea. Si aquest és un aspecte fonamental de la vida de tots (pensem que va ser el desencadenant de la rebel·lió dels #GiletsJaunes), ¿com podem entendre una diversitat de preus tan gran entre els estats membres de la UE? ¿Té lògica que a Àustria, on la renda per càpita és un 66% més alta que l’espanyola, el preu de la gasolina 95 sigui inferior (1,170 vs. 1,240 de mitjana)? ¿I que a Grècia sigui un 20% superior a Espanya i semblant a Itàlia? La política d’imposició fiscal és responsable d’aquesta aberració, però compte: això demostra que, per exemple, a Espanya hi ha un marge de pujada important. El 2018 s’han consumit 5.096.000 tones de gasolina i 23.534.000 de gasoil. Amb una pujada d’un 20%, imagineu-vos el que podria arribar a recaptar l’estat espanyol. Em sap greu.