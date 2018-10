El pròxim problema de la UE és França

Quina barbaritat, Itàlia! Com s’atreveixen a portar el dèficit al 2,4% l’any vinent (encara que després hagin rebaixat el dèficit esperat per als dos anys posteriors)! Com s’atreveixen els italians a seguir els passos dels cosins francesos, que, per boca de Macron, van anunciar un dèficit del 2,8%, amb una retallada important dels impostos per a treballadors i empreses! ¿I què ha passat amb França? Res de res. I penseu que el seu deute està arribant al 100% del PIB. I l’economia no va com estava previst, amb un objectiu de creixement de l’1,7% enguany. I també és negativa la seva balança comercial (la diferència entre exportacions i importacions). I l’atur? Malament, també (no segons els criteris d’Espanya), perquè és del 9,3%, a prop del 9,7% italià. I un gran problema poc comentat: el desastre de l’empresa Areva (ara Orano), l’empresa, per dir-ho ràpid, de les centrals nuclears. Milions i milions de pèrdues finançades per l’estat. En fi, atenció al que passi a França properament. ¿ Le veritable malade d’Europe?