¿I si el prosecco comet els errors del cava?

Us enrecordeu dels errors dels productors de cava (massa producció, preu baix i poca qualitat mitjana)?¿Recordeu aquella enveja sana que ens feien els vinyaters de la zona del prosecco i la seva admirable gestió que va fer que aquesta beguda escumosa assolís la xifra rècord de 500 milions d’ampolles venudes? Doncs les coses potser estan canviant. La verema del 2018 està sent massa generosa (es parla d’un augment de la producció del 20%-30%, i els preus baixen) perquè les zones de producció s’han anat ampliant fins a incloure territoris llunyans a la zona originària del prosecco. Hi ha, doncs, la por que els preus baixin i degradin el valor d’una marca que ha costat tant de construir. Alguns acusen les cantine sociali (cooperatives) de ser-ne responsables amb pràctiques comercials agressives. Crec que, de totes maneres, la reacció immediata als primers senyals de crisi és un bon símptoma de l’atenció al branding de la zona i de la responsabilitat en la seva gestió. Confieu en mi: deixeu el cava, beveu prosecco. Us agradarà.