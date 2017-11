Es pot fer acció popular i ajudar l’economia

Estic a favor de les mobilitzacions populars d’aquestes setmanes. Ara bé, sempre s’ha de tenir en compte, quan es fan tantes accions una darrere l’altra, com interfereixen en l’àmbit econòmic i quin efecte poden tenir en els votants de les pròximes eleccions del 21-D. Per això mateix crec que s’han de poder obtenir els mateixos resultats sense efectes negatius en els dos aspectes esmentats. Uns exemples: per què s’ha fet la manifestació un dissabte i no un diumenge? Sabem que per a molts botiguers el dissabte és un dia fonamental per a l’èxit de la setmana. S’hauria pogut expressar el mateix avui. Un altre exemple: hi ha qui parla de no posar els llums de Nadal per solidaritat amb els presos (polítics). Una equivocació, al meu parer. Per què no expressem el mateix posant llums que recordin el famós llaç groc? I els talls de carreteres? Un potent exercici de força que demostra que l’estratègia de l’Estat és totalment equivocada i que només pot portar a més proves de força de tots dos costats. Cum grano salis, doncs.