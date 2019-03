La poca eficiència del català a Twitter

Periòdicament apareix algú a Twitter queixant-se que ha volgut anunciar-se en aquesta xarxa però no li han admès el tuit promocionat perquè estava escrit en català. Ha tornat a passar, i molts usuaris han opinat que l’empresa discrimina la nostra llengua.

No és exactament així. La situació ha canviat una mica des de fa tres anys, quan vam comentar el cas en aquesta mateixa columna. Si el lector, jo mateix o una pime volem contractar una campanya de tuits promocionats, aquests no podran estar escrits en català perquè no és una de les 20 llengües que preveu el sistema de contractació publicitària de Twitter en règim d’autoservei. L’empresa ho justifica dient que no pot comprovar per ella mateixa si el contingut en la resta de llengües s’ajusta a les múltiples legislacions.

Sí que es poden promocionar tuits en català quan la campanya es contracta directament en un dels comercials locals de Twitter -que només atenen els anunciants molt grans- o bé una de les agències de màrqueting digital autoritzades per l’empresa. Una d’elles, NothingAD -el seu responsable, Ferran Burriel, va declarar com a testimoni al judici al Procés-, gestiona les campanyes d’organismes com la Generalitat i la Diputació de Barcelona, que inclouen tuits en català.

Curiosament, no és possible segmentar les campanyes en català perquè només vegin els anuncis els catalanoparlants -com es pot fer a Facebook-, de manera que els anunciants poden estar llençant una part de la seva inversió. Per aconseguir que Twitter tingui en compte el català com a llengua de ple dret, cal que augmenti la quantitat d’usuaris que la xarxa veu com a catalanoparlants, que no són tots els que veuen l’aplicació en català al seu dispositiu -això ho determina la llengua del sistema operatiu-, sinó només els que hem configurat el català com a llengua del nostre perfil. Calculo que som poc més d’un quart de milió, molt per sota de qualsevol de les llengües que Twitter sí que reconeix.