Els pobres empresaris turístics

Ara resulta que a Venècia i a Barcelona hi ha una mena de dol pels empresaris turístics. Els voldríem abraçar a tots, convidar-los a compartir la sopa que preparem per sopar, beure amb ells una copa de vi que els pugui tranquil·litzar. Pobrets. Ploro. El sector turístic venecià ha tingut un retorn negatiu a causa de l’ acqua alta, i el de Barcelona, pel tema del Mobile. Ploro llàgrimes salades. Tenen una baixada de vendes i els hem d’ajudar. Ploro llàgrimes salades pensant en els empresaris d’altres sectors que tenen problemes i no poden recolzar-se en mitjans propers. És el cas dels que venen jerseis i fa massa calor, dels que són conductors i els apugen el preu del carburant, dels que han de canviar cada dos per tres sistemes informàtics per canvis tecnològics. I em demano si no ens hem tornant tots ximples (jo el que més) i ens hauríem de psicoanalitzar per veure quins problemes tenim amb el tema del turisme. Us deixo que vaig a reservar un hotel per passar una nit. És una qüestió de solidaritat.