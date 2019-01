Les plataformes tensen la corda

Després d’aconseguir que els consumidors assumim amb normalitat pagar una quota mensual per continguts digitals, els grans serveis d’internet comencen a experimentar fins on poden apujar aquesta quota sense fer que ens plantegem donar-nos-en de baixa. Dues plataformes molt populars han coincidit aquesta setmana anunciant increments de tarifes.

Google apujarà entre 1 i 2 euros al mes per usuari la subscripció al servei Gsuite d’aplicacions d’ofimàtica per a empreses. Són iguals que les versions gratuïtes de Gmail i Google Docs per a particulars, però amb l’afegitó d’una adreça de correu amb el nom de domini de l’empresa, entre 30 gigabytes i un terabyte d’espai per guardar dades al núvol i diverses funcions de treball en grup. Google aplicarà l’augment de preu el 2 d’abril a tot el món.

En canvi, Netflix apujarà les quotes mensuals una mitjana del 15%, però de moment només als usuaris dels EUA. Tot i això, els ingressos mensuals addicionals seran de 60 a 120 milions de dòlars, que li aniran molt bé per pagar la producció de més sèries o per eixugar una mica l’enorme deute que arrossega. Ja veurem quant triga l’increment en arribar aquí: l’empresa experimenta tot sovint modalitats noves per regions, com la subscripció només per a mòbils que ofereix en alguns mercats asiàtics per poc més de 3 dòlars al mes.

Ara bé, la novetat més interessant de la setmana en matèria de subscripcions l’aporta MasterCard: el gestor de pagaments -que s’acaba de treure la paraula card del logotip per reflectir el pes creixent dels mitjans electrònics sense plàstic pel mig- prohibirà que els comerços activin els abonaments després d’un període gratuït de prova sense haver demanat confirmació a l’usuari. És més, el rebut anterior a la renovació automàtica haurà d’incloure un enllaç per donar-se’n de baixa. Malauradament, la norma s’aplica només a les botigues físiques; és a dir, les plataformes digitals podran continuar cobrant-nos a traïció serveis que potser ja no fem servir.