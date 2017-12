Les noves inversions d’Apple

Apple és una de les empreses més discretes del sector tecnològic quan es tracta d’inversions i adquisicions. Per això crida l’atenció que aquesta setmana hagi fet públiques dues operacions molt diferents però valorades en quantitats molts semblants, al voltant dels 400 milions de dòlars.

La primera és una inversió en l’empresa Finisar, fabricant dels xips làser per detectar profunditat i proximitat que Apple fa servir en l’iPhone X per a les funcions de reconeixement facial i realitat augmentada. Els diners, que Finisar destinarà a obrir una planta de producció a Texas i a contractar 500 empleats, formen part del mateix fons de fabricació avançada amb el qual Apple va invertir 200milions ja fa uns mesos a Corning, l’empresa que fabrica el vidre de les pantalles dels seus telèfons. Com que no es tracta d’adquisicions, no sembla que Apple tingui intenció de fer el que acostuma a fer quan compra un proveïdor estratègic, que és quedar-se en exclusiva la tecnologia i el personal.

La segona operació és la compra de Shazam, el veterà servei de reconeixement de música capaç d’identificar una cançó després de sentir-ne alguns compassos. A curt termini, l’avantatge per a Apple és estalviar-se les comissions que ara paga a Shazam per enllaçar amb la seva botiga iTunes les cançons que identifica. També aconsegueix patents de tecnologia de reconeixement d’imatges que reforçaran la seva aposta per la realitat augmentada. Alguns usuaris temen que Apple acabi retirant Shazam de tots els mòbils que no siguin iPhone, però jo diria que és poc probable: es fa servir 20 milions de cops cada dia -molts des de telèfons Android- i proporciona una informació extremadament valuosa sobre la música que escolten els usuaris fora de la xarxa i en quins llocs i moments ho fan, informació que Apple podrà explotar a l’hora de decidir on i quan vol promocionar els seus productes i serveis musicals.