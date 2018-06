El nou boom de Microsoft

La llista de les empreses més valuoses del món, segons la seva capitalització en borsa al final del trimestre passat, està encapçalada per Apple, com comença a ser habitual. Un cop superats els 900.000 milions, ja s’especula si el fabricant de l’iPhone serà la primera empresa que arribi a valer -sobre el paper, recordem-ho- la xifra màgica d’un bilió de dòlars, que encara sona més impressionant si s’expressa en la magnitud anglosaxona: un trilió. Aquesta valoració disparada es deu a diversos factors, un dels quals és que Warren Buffett (l’amo de Berkshire Hathaway, que ocupa el sisè lloc del rànquing) ha anunciat que desplaçarà a Apple una part del capital que ara té invertit a IBM.

Però per trobar l’autèntic protagonista de la llista d’empreses valuoses hem de baixar fins al tercer lloc. Allà, just a sota d’Amazon, hi solia haver Alphabet, la firma matriu de Google. Però en aquesta ocasió el lloc està ocupat per Microsoft, que hi torna després d’haver-ne estat desplaçada fa tres anys. En realitat, l’aleshores encara anomenada Google va superar per primera vegada Microsoft en valor l’any 2012, però des d’aleshores les dues empreses s’han anat alternant diverses vegades. La diferència és que en l’últim any el valor de Microsoft ha augmentat un 40%, cinc vegades més que el d’Alphabet, i ara les separen 10.000 milions de dòlars. Als llocs següents de la taula hi ha Facebook i Tencent.

Si la setmana passada destacava aquí l’èxit d’HP, ara és Microsoft, una altra tecnològica clàssica -de les anteriors al boom d’internet-, la que demostra la seva capacitat d’adaptar-se als nous temps. A Satya Nadella, l’actual conseller delegat, li ha sortit bé l’aposta pel negoci dels serveis al núvol (on encara va per darrere d’Amazon) i ha encertat en la recent reorganització del grup de Windows i dispositius, del qual ha desplaçat recursos d’enginyeria cap a altres àrees, com el núvol i la intel·ligència artificial. Qui hi ho hauria dit fa pocs anys, quan Microsoft va fracassar estrepitosament en el seu intent de pintar alguna cosa en el negoci dels mòbils.