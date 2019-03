El 5G no arribarà en cotxe

La Comissió Europea ha decidit que els cotxes autònoms que circulin pel nostre continent s’hauran de comunicar entre ells i amb les carreteres fent servir l’estàndard C-ITS (sigles en anglès de Sistemes Cooperatius de Transport Intel·ligent), que fa servir tecnologia wifi, tal com reclamaven els grups d’automoció Volkswagen i Renault i les operadores europees d’autopistes. Sobre el paper, això té l’avantatge que es podran fer servir bandes de freqüències no subjectes a llicència sense que hi intervinguin les operadores de telefonia.

En canvi, als Estats Units i a la Xina ja havien optat pel sistema C-V2X, que comunica els cotxes connectats mitjançant les xarxes de telefonia mòbil, que en un futur més o menys immediat seran de cinquena generació (5G). Tal com s’esperava, aquest estàndard té el suport de les telecos agrupades en el consorci GSMA i el dels seus proveïdors Huawei, Ericsson, Nokia i Qualcomm, però també el de gegants de l’automòbil com BMW, Daimler i PSA.

Aquesta decisió de Brussel·les tindrà lògicament conseqüències en el sector de l’automòbil: els futurs vehicles connectats europeus no podran circular per les carreteres americanes i xineses, o bé hauran d’incloure les dues tecnologies, i això els encarirà. Però tampoc és gaire estrany que un cotxe tingui versions diferents per a cada continent. Hi ha un altre efecte potencialment molt més greu: els cotxes connectats són una de les aplicacions principals amb què les telefòniques esperen fer rendibles les noves xarxes 5G, sobretot a les zones rurals aprofitant que hi passen carreteres.

Si a Europa els desapareix aquest mercat potencial potser es repensen tots els seus plans de desplegament de 5G, que aquí ja va amb retard respecte a la resta del món. La GSMA considera un error haver optat per una tecnologia “passada de moda” i ja ha demanat formalment al Consell Europeu i al Parlament Europeu que no ratifiquin la decisió de la Comissió.