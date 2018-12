Molt bé, nen. Però surt, que ja m’hi poso jo

Dues grans empreses catalanes (Aigües de Barcelona i Seat), una de valenciana (CaixaBank) i dues de madrilenyes (Naturgy i Telefónica) han fet oficial aquesta setmana l’aliança Start4big. Amb això volen trobar i captar empreses incipients que hagin creat solucions digitals i aplicables als seus negocis. El procediment, obert tant a candidats d’aquí com de fora, és l’habitual en aquests casos: cada sis mesos formularan quatre reptes que giraran entorn d’àrees com la ciberseguretat, la robòtica, la intel·ligència artificial, les dades massives i el blockchain. Un jurat triarà les millors propostes, que els creadors podran provar com a prototip en una o més de les empreses convocadores. Aquest és el caramel de la iniciativa: entre les cinc sumen 200.000 empleats, són presents a més de 80 països i tenen 380 milions de clients. Penseu un moment de quantes sou clients vosaltres mateixos.

La participació a Start4big no està a l’abast de tothom: només hi poden concórrer start-upsen estat de maduresa avançada. Per dir-ho en paraules del portaveu d’una de les implicades, els projectes han de ser alguna cosa més sòlida que un powerpoint. La iniciativa, que segons Kim Faura, de Telefónica Catalunya, podria acollir aviat altres corporacions, és interessant per ella mateixa, però hi ha dos aspectes que em criden l’atenció.

El primer, que les empreses han decidit assumir directament la cerca i captura d’innovació externa, després d’uns anys en què subcontractaven algun dels molts xiringuitos d’incubació i acceleració que han sortit com bolets per aprofitar la bona fe dels aspirants a empresaris. Al comitè de Start4big hi ha els directors d’innovació de les cinc corporacions, ni tan sols hi intervenen els dels programes propis que algunes ja tenen. I el segon, que la innovació és tan transversal que una solució pot servir per a una teleco, un fabricant de cotxes, un banc i una empresa energètica, perquè els seus negocis ja depenen de les dades.