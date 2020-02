La necessitat d’una crisi

Ho van intentar amb la crisi iraniana o amb l’ impeachment, i res. No va passar res. Les borses de tot el món seguien disparant-se. Fins i tot amb el principi del coronavirus, quan el confinament es reduïa bàsicament a la Xina, tot continuava pujant. I sabem que no pot ser perquè això no és bo. Hi ha d’haver una crisi, una menstruació que ho esporgui tot i ho purifiqui tot. Amb els nous contagis ha funcionat. Finalment els mercats baixen com no havien baixat des de feia molt de temps. I bé, ara poden pensar en fer diners altra vegada, perquè és quan hi ha crisi que és més segur enriquir-se, per als rics. Quin món més cruel.

Mentrestant, la gent normal seguim el nostre dia a dia, com ratolins contents a la seva rodeta. El més important és mantenir les nostres conviccions amb fermesa resistint a tendències impulsives. Un elogi a la manera com ha reaccionat Barcelona al tancament del Mobile. Felicitats a Miguel Vicente i a tot l’equip del Barcelona Tech City. Així s’ha de fer.