Els mòbils Android són de pobre

Qui s’ha comprat darrerament un telèfon Samsung o Huawei de gamma alta pot pensar que els aparells amb sistema Android ja són tan cars com els iPhones. Fa un parell d’anys que les dues marques van perdre la vergonya, i van decidir que si Apple podia vendre smartphones de més de 1.000 euros, elles també. La diferència és que, per sota dels models emblemàtics, hi ha una majoria de mòbils Android molt barats, i això situa el preu mitjà d’un telèfon intel·ligent a escala mundial -sigui quina sigui la marca- per sota dels 400 euros, mentre que la mitjana dels iPhone supera els 700 euros. Si no s’inclouen en el càlcul els telèfons Apple, la distància encara és més acusada.

Però més enllà del preu de l’aparell hi ha una altra diferència significativa en la despesa que fan els propietaris de smartphones : la compra d’aplicacions. Els usuaris d’iPhone gasten molt més que els d’Android per aquest concepte, tot i descarregar menys. Segons la firma Sensor Tower, només durant el primer semestre d’aquest any es van descarregar 42.000 milions d’aplicacions Android, gairebé el triple que els 15.000 milions de descàrregues que van tenir lloc amb iOS. En canvi, la botiga App Store d’Apple va facturar 25.000 milions de dòlars en el mateix període, un 80% de la Play Store de Google per a Android.

En conjunt, les dues grans plataformes de distribució d’aplicacions mòbils van sumar 39.000 milions de dòlars (34.700 milions d’euros) entre gener i juny, un 15% més que l’any anterior, però els títols per als dispositius Apple són molt més lucratius, perquè els usuaris d’iPhone (i d’iPad) descarreguen més aplicacions pagant-les amb diners. En canvi, els d’Android paguen les seves descàrregues amb una moneda diferent: les seves dades personals, que les aplicacions gratuïtes capturen per cedir-les als grans intermediaris de publicitat digital. Ningú no regala res, i si no t’escures la butxaca has de renunciar a la privacitat.