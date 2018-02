108.000 o més

John Hoffman, el conseller delegat de la poderosa associació GSMA, no fa res perquè sí. Presentar-se sense corbata dijous passat al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, on representants -tots encorbatats- de les administracions, l’empresariat i l’acadèmia del país li van implorar unànimement que mantingués el Mobile World Congress a la ciutat, es pot interpretar com la seva manera de treure ferro a la sensació general que perilla la permanència a casa nostra de l’esdeveniment que ens ha situat al mapa mundial de la tecnologia. Fins i tot ho va verbalitzar, després d’una tirallonga d’intervencions locals prometent-li que la ciutat exerciria de debò la capitalitat mundial dels mòbils 5G: “A nosaltres no ens heu de convèncer de res; el que cal és que apagueu el soroll i torneu a creure en vosaltres mateixos”. El dia abans ja ho havia dit d’una altra manera: el MWC es quedarà a Barcelona si hi ha estabilitat.

No és una reclamació trivial. Malgrat el que es diu en públic, al sector és conegut que determinats lobis econòmics de l’Estat fa mesos que intenten atemorir els membres de la GSMA amb la inestabilitat política a Catalunya per aconseguir que retirin el suport a Barcelona. Ja no es tracta, com fa uns quants anys, d’aconseguir que el Congress se’n vagi a Madrid, cosa impensable; abans aniria a Munic, París o Milà. Ara només es vol destruir un dels principals actius econòmics catalans, com en altres àmbits. Per això va ser especialment benvinguda la intervenció de José María Álvarez-Pallete, president de Telefónica, assegurant que “no hi ha millor lloc que Barcelona per acollir el Mobile World Congress”, i incorporant el vuitè grup mundial de telecomunicacions al projecte per fer de la ciutat la capital europea del 5G.

La clau de la continuïtat és la xifra de congressistes. Si fos inferior als 108.000 del 2017, no dubteu que seria atribuït a la situació política, sense valorar que el model d’un MWC generalista potser ha tocat sostre, mentre congressos més específics com el de la internet de les coses i el de ciutats intel·ligents continuen creixent tot i ser a la mateixa ciutat. El món tecnològic ens mira amb lupa.