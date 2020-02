Com menys deutes, més llibertat

Provocar deutes a la ciutadania és una manera de tenir controlada la societat. Quina sentència més maca, oi? Sembla una frase feta d’aquelles que sonen bé i prou, però al meu parer expressa una veritat com un vers de la Bíblia. Ho podem dir tots els que hem tingut una hipoteca a trenta anys. Sempre ha sigut així. Fins ara.

Sí, perquè els joves d’avui dia no tenen aquell afany d’estabilitat i, per tant, de possessió, que ha caracteritzat les generacions anteriors. Mireu: no volen cotxe, no volen tenir un despatx fix, no volen comprar una casa, no es volen casar... Una mentalitat que deriva directament del canvi que ha provocat internet en la manera de pensar de tothom.

Els mil·lennials seran més lliures que nosaltres, tristos especialistes de la construcció de gàbies on engabiar-nos (!). Però no en tingueu cap dubte, els estats buscaran la manera de seguir lligant els ciutadans amb crèdits més accessibles, amb els interessos negatius... L’excusa d’ajudar la població serà la base de tot. I serà dur resistir la temptació.