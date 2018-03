La mare dels sous

En aquest món (boig) el rol de les ciutats és cada cop més important. I n’estem orgullosos, nosaltres, habitants d’aquestes localitats que van generar la democràcia a l’Atenes de Pèricles i que ara generaran encara més canvis a escala global. Tothom hi vol viure, esclar! De manera que pugen els preus dels lloguers i d’uns habitatges objecte d’inversió per part d’un capital que als bancs no troben cap mena de rendibilitat. Trobo, però, que en el cas de Barcelona el problema no és només el de la pujada dels preus, sinó, sobretot, el baix nivell dels salaris que es paguen, inferiors, per exemple, que a Madrid, i que no situen Barcelona entre les primeres 30 capitals (morals) del món. De fet, si la comparem amb París, els sous són un 40% (!) més baixos. També es cobra més a Milà, Johannesburg o Xangai! I això és només la mitjana. Imagineu les diferencies abismals... És urgent, doncs, pensar polítiques locals per fomentar l’ocupació qualificada. Com, per exemple, en el cas dels repartidors de Glovo, Deliveroo o Uber, oi?