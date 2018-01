La invasió dels xandalls

Està passant a Barcelona, està passant a Milà, està passant a Nova York, a París, a Venècia (ho sé, no és el mateix...). Sí, els nostres fills surten al carrer vestits com si se n’anessin a una masterclass de zumba, aquell invent infernal creat, bàsicament, per perdre pes. Malles, samarretes elàstiques, vambes, dessuadores, xandalls. I això és un drama per a les marques tradicionals, perquè han perdut el control sobre un consumidor que compra en botigues on tradicionalment no comprava, com per exemple Decathlon, però també Wala... o Carrefour! Les marques han hagut de crear col·leccions especials destinades a aquest mercat, però no arriben a recuperar el terreny que han perdut. Aneu, per exemple, a Urban Outfitters, on es veuen millor les tendències. Una part important de la botiga l’ocupen peces d’aquestes característiques. En fi, ¿us enrecordeu de quan anar en xandall pel carrer era domini d’un sector ben determinat de la població? Ara tot ha canviat. Vivim tots en un gran gimnàs.