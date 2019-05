L’infern de viure a Barcelona

Avui, dia d’eleccions, intenteu votar. Quina sort que teniu de poder podeu votar a les municipals, i no com a Itàlia, on avui només votem les europees. Vaig veure el debat dels candidats per Barcelona a TV3, tot i que gràcies a Déu era a Venècia! Sí, gràcies a Déu, perquè, si ens hem de creure el que diuen tots els candidats, sembla que Barcelona sigui bruta, insegura, plena de turistes suats, pitjor que un vaporetto a l’agost. Una ciutat on no es pot viure si no ets ric, on els carrers són plens de sensesostre, on la pol·lució mata com el gas mostassa, on hi ha droga i prostitució a cada racó. Atenció, ja ho vaig dir: si abuseu de la crítica al bé comú com a eina d’atac a l’adversari polític, la imatge del patrimoni de tots queda malmesa. I ja estan sortint articles molt negatius sobre la ciutat, per exemple a Il Sole 24 Ore. Que a partir d’avui tothom canviï de tarannà, doncs, que Barcelona ha pujat molt, i igual com es puja es pot tornar a baixar. Ara bé, això pot fer que el turisme disminueixi. Pensant-ho bé, ja no em sembla tan malament...