L’iPhone perd el tren

Les vendes de smartphoness’han estancat després d’uns anys daurats, amb creixements interanuals de dues xifres, perquè als consumidors ja els costa diferenciar un rectangle genèric de vidre tàctil d’un altre, sobretot des que la connectivitat 4G s’ha generalitzat i només hi ha dues grans opcions en matèria de sistema operatiu. D’aquí l’entusiasme amb què la indústria ha rebut els protagonistes del passat MWC: les xarxes 5G i els telèfons desplegables amb pantalla flexible. Les unes i els altres, per motius diferents, prometen obrir un nou cicle, ni que sigui amb timidesa a causa d’uns preus generalment inassequibles.

Qui es quedarà despenjada d’aquest cicle serà Apple, que s’haurà de resignar a veure com els seus competidors orientals, des de Samsung fins a Xiaomi passant per Huawei, li porten fins a un any d’avantatge en l’adopció de les dues noves tecnologies estrella del sector. Apple porta des del 2016 treballant amb LG en pantalles desplegables i té patentats diversos dissenys de frontisses, però les informacions de la cadena de proveïment de components indiquen que els iPhones que es presentaran al setembre seran de pantalla convencional, i si n’arriba algun de desplegable no serà fins al 2020.

A més, la pròxima generació d’iPhones tampoc serà compatible amb les xarxes 5G. Actualment només Qualcomm fabrica els xips de mòdem necessaris per a aquesta tecnologia, i Apple hi manté una relació pèssima, amb diversos litigis sobre propietat intel·lectual en curs. L’alternativa seria Intel, que en el millor dels casos no tindrà disponible el seu mòdem 5G fins al segon semestre de l’any que ve. Mentrestant, l’operadora Verizon ja oferirà el mes que ve 5G a Chicago i Minneapolis -cobrant uns 10 dòlars mensuals més que pel 4G- i vendrà el telèfon Motorola Moto Z3 adaptat a la nova xarxa. Més endavant hi afegirà models de Samsung i LG. Així, Apple ho tindrà difícil per conservar els clients que volen estar sempre a l’última.