N’hi ha per a tant amb els Jocs del 92?

Cada vegada que parles de la ciutat de Barcelona surt el concepte del canvi que van representar aquells llegendaris Jocs Olímpics del 1992. Immediatament després, sobretot a Barcelona, apareix l’orgull d’haver donat vida a “ the best Olympic Games ever ”. Gràcies a les xarxes socials, i en particular gràcies al professor Daniel Albalate de la Unió Europea, m’ha arribat un estudi de la Universitat d’Oxford sobre el cost pressupostat i el cost efectiu d’aquesta mena d’esdeveniments.

Resulta que els Jocs de Barcelona van ser els segons que més han excedit el pressupost (només per darrere dels jocs celebrats a la ciutat quebequesa de Mont-real). Barcelona es va passar un 266% i, a més, van ser els segons més cars de la història (9.700 milions de dòlars). Els més cars van ser els de Londres (que van costar 15.000 milions, un 76% més del que s’havia pressupostat). Efectivament, eren unes altres èpoques. Us imagineu una cosa semblant avui? Impossible. La gran pregunta és: es tornaria a fer ara? La resposta ja la sabem.