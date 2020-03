Per fi ha arribat la innovació tecnològica

De fa uns anys, una part considerable de la nostra societat, inclosos amplis sectors econòmics, polítics i mediàtics, s’ha instal·lat còmodament en la confusió de considerar “innovació tecnològica” qualsevol model de negoci basat en una aplicació mòbil que serveixi per a operacions tan trivials com intentar encolomar-li a algú prou desesperat les andròmines que et fan nosa a casa, o bé aconseguir que un pobre xaval en bicicleta -cobrant una misèria i sense cap xarxa de protecció social- et porti a casa el sopar perquè et fa mandra aixecar el cul del sofà. Uns serveis que, a més, ja portaven temps funcionant en altres països.

En canvi, entre tantes rondes d’inversió nostrades, aquesta setmana ha passat relativament desapercebuda una operació de pes que sí que és de tecnologia punta. L’empresa sueca Ericsson, el segon subministrador mundial d’equipaments per a xarxes de telecomunicacions, ha comprat la firma catalana Genaker, fundada l’any 2004 per exempleats de l’antic centre de R+D de Nokia a Barcelona. Genaker, amb 30 empleats que ara passaran a ser-ho d’Ericsson, està especialitzada en MC-PTT, sigles angleses de Mission critical push-to-talk. Aquesta tecnologia permet fer servir les xarxes mòbils convencionals i els seus terminals per a comunicacions crítiques, i aspira a substituir els walkie-talkies que fan servir els cossos de policia i de bombers.

Actualment aquests dispositius funcionen sobre una xarxa de ràdio separada que es diu Tetra, però la tendència és a canalitzar aquestes transmissions també sobre les xarxes de mòbil. La Comissió Europea va subvencionar en el seu moment amb 1,3 milions d’euros els desenvolupaments PTT de Genaker, que ara han despertat l’interès d’Ericsson per ampliar aquest segment de negoci. Ens hauria d’enorgullir que hagin vingut aquí a buscar, en aquest cas sí, la tan publicitada innovació tecnològica.