El final de l’era d’or dels ‘smartphones’

El mercat mundial de smartphones ha dit adeu als temps pròspers en què els creixements interanuals de dues xifres eren la norma. IDC diu que entre juliol i setembre d’aquest any es van vendre 355 milions d’aparells, un 6% menys que durant el període equivalent del 2017. Es tracta del quart trimestre consecutiu de contracció, suficient per plantejar dubtes sobre el futur d’aquesta categoria de producte i començar a pensar què la substituirà com a motor de la indústria, amb la vista posada en els futurs dispositius 5G.

Així, la coreana Samsung continua sent el fabricant principal: els 72,2 milions de telèfons que ha despatxat són el 20% del total, però també un 13% menys que l’any anterior, quan la seva participació de mercat superava el 22%. En canvi, la xinesa Huawei comença a trepitjar-li els talons: amb 52 milions d’unitats venudes i un 14% del mercat, ha tornat a desplaçar Apple de la seva tradicional segona posició. Només Huawei, amb un 33%, i la seva compatriota Xiaomi, amb un 21%, registren forts increments de vendes respecte a l’any anterior. En aquest últim cas, IDC esmenta específicament l’èxit assolit amb l’entrada al mercat espanyol. Apple ha obtingut per segon trimestre consecutiu la medalla de bronze: els 46,9 milions d’iPhones venuts al trimestre (+0,5% interanual) li atorguen una quota de mercat del 13%.

D’aquí tres mesos, per cert, aquestes observacions seran una mica més aventurades. Dijous passat Apple va comunicar durant la teleconferència trimestral amb analistes que deixaria de publicar les xifres detallades d’unitats venudes per a cada línia de producte (tants iPhones, tants iPads, tants Macs). Era l’única gran marca que encara ho feia, i s’interpreta que s’està preparant per no sortir gaire malparada quan les xifres d’unitats venudes continuïn baixant. Tot i que l’indicador més important en el seu cas, el del preu mitjà de venda per unitat, no té pinta de disminuir, sinó al contrari.