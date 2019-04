El 5G es farà esperar

En el mes que ha passat des que va acabar el MWC, les expectatives per les xarxes 5G han tornat a situar-se en un nivell més realista. La majoria de grans operadores estan fent proves pilot i desplegaments més o menys limitats: Verizon ha engegat aquesta setmana la seva xarxa en dues ciutats dels EUA, la Xina ja té algunes regions amb cobertura i al Japó es preparen per connectar els Jocs Olímpics de l’any que ve amb 5G. Fins i tot Orange ha fet aquesta setmana a València, amb equipament de ZTE, la primera trucada europea 100% 5G, sense aprofitar cap element de la xarxa 4G.

Però els serveis comercials 5G encara trigaran anys a generalitzar-se, i ho faran de bracet de les aplicacions industrials. Per això els tres grans subministradors mundials de xarxes -Huawei, Ericsson i Nokia- s’han esforçat aquests dies a la Hannover Messe a vendre als diversos sectors verticals els avantatges de la nova connectivitat. Però les operadores són escèptiques sobre les possibilitats de negoci: totes volen connectar milions d’objectes, però ho faran estirant tant com puguin les xarxes 4G que ja tenen i moderant la inversió: segons elEconomista, les filials espanyoles d’Orange i Vodafone ja negocien per compartir una xarxa 5G comuna. La mostra més clara d’aquest ritme més pausat la donen els fabricants de terminals. Apple ja no tenia previst treure cap iPhone compatible fins al 2020, però potser trigarà encara més per una qüestió de xips: Intel, el seu actual proveïdor de mòdems, ha reconegut que no tindrà a punt el seu xip 5G fins al segon semestre d’aquest any. Samsung també té mòdem 5G, però amb prou feines pot atendre la seva pròpia demanda. Per això Apple, que no vol tornar a comprar-li xips a Qualcomm perquè estan barallades als tribunals, ja té més de 1.200 enginyers treballant en el disseny d’un mòdem 5G propi. Però a aquest pas, si no és que Apple trenca el seu cicle habitual de producte, que va de setembre a setembre, és poc probable que vegem un iPhone 5G abans del 2021.