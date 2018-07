És estiu i no, no lligaràs més

Per a l’últim Emprenem del curs us he preparat una miscel·lània d’informacions de dubtosa necessitat. Permeteu-me que no em faci responsable de la fiabilitat de les dades, perquè provenen d’agències de comunicació i les empreses sempre escombren cap a casa.

1. Si bé Espanya és el tercer país del món on es busquen més pàgines web i aplicacions mòbils de cites i contactes -per darrere dels EUA i el Brasil-, l’empresa SEMrush assegura que durant el juliol, l’agost i el setembre aquesta mena de consultes a Google Espanya cauen en picat. Deu ser que si passes les vacances amb la família no tens gaires ocasions d’explorar el món exterior en matèria amorosa.

2. Si hem de fer cas d’Amazon, és probable que aquest estiu viatgeu, per ordre de preferència, a Islàndia, el Japó, Nova York, Cuba i Escòcia. Aquestes són les guies de viatge més venudes a Espanya al gegant del comerç electrònic enguany. L’illa nòrdica repeteix al capdamunt del rànquing, d’on han caigut Roma, Londres i Costa Rica. El més curiós és que les aplicacions mòbils encara no han matat les guies de viatge impreses, tot i que tant a Islàndia com a Escòcia no es paga la itinerància del mòbil.

3. Els turistes espanyols fan una mitjana de 170 fotografies a la setmana, i el 14% arriben a les 400. Tres quartes parts d’aquestes imatges no s’utilitzen mai i es queden ocupant espai a la memòria d’algun telèfon com els Huawei, la marca xinesa que ha encarregat a Lightspeed Research una enquesta que assegura que els llocs més difícils de fotografiar a Europa són els penya-segats de Moher (Irlanda), la muntanya de Matterhorn (Suïssa), la Sagrada Família, la Torre Eiffel (París) i el Palau de Buckingham (Londres). I no sempre per raons tècniques, sinó per l’aglomeració de públic.

Tant si lligueu com si no, si feu servir guies impreses o aplis mòbils, o si feu més fotografies de les que caldria, us desitjo unes bones vacances, si és que en feu. Espero retrobar-vos al setembre.