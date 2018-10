L’espionatge és bo per al proteccionisme

Apartir de la documentació filtrada pel xivatoEdward Snowden, el seu confident i periodista, Glenn Greenwald, explicava al llibre No place to hide (2014) com els espies de la NSA, la poderosa Agència de Seguretat Nacional dels EUA, intercepten les expedicions d’equipaments de xarxa adreçats als organismes estrangers i els manipulen sense que el fabricant ho sàpiga. Així, poden accedir-hi a distància i xafardejar el trànsit de bits dels possibles enemics.

Pel que explica Bloomberg Businessweek aquesta setmana al seu tema de portada, aquest espionatge ianqui podria tenir un equivalent xinès, però molt més sofisticat. Segons la revista, Amazon va descobrir fa tres anys que alguns dels servidors de compressió de vídeo que hi ha als seus enormes centres de dades contenien un petit xip que no apareixia en el disseny original dels aparells. Suposadament, el circuit és capaç d’oferir accés remot a la xarxa on està connectat el servidor i permet alterar el seu funcionament. El xip s’hauria trobat en les plaques base de l’empresa Supermicro, que subcontracta la fabricació a proveïdors de la Xina, on personal de l’exèrcit xinès les hauria manipulat. Si es confirmés la intromissió, les conseqüències per a la seguretat nacional serien enormes. També hi ha components de Supermicro als ordinadors d’unes 30 grans empreses més, entre les quals Apple i, fins i tot, de l’exèrcit dels EUA: des dels centres de dades de Defensa fins als controladors de drons de la CIA.

Ara bé, no està gens clar que la suposada intrusió sigui certa. Tant Amazon com Apple han negat rastres de manipulació en els seus servidors. Tractant-se d’un tema tan delicat serà difícil treure’n l’entrellat, però una cosa és segura: el president Trump explotarà aquesta nova ombra de dubte sobre la indústria xinesa per donar un nou impuls a la seva campanya per repatriar als EUA la producció industrial de les empreses d’electrònica del seu país.