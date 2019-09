Com a ecologista? Trump!

Pots ser globalista i ecologista al mateix temps? Pots estar a favor d’eliminar totes les barreres entre estats, deixar que la mercaderia flueixi pel món amb tota llibertat i, al mateix temps, exigir una lluita de veritat contra el canvi climàtic? Ho dubto, i mireu que normalment aquestes dues posicions coincideixen: l’esquerra socialdemòcrata ha fet seva la lluita a favor de la globalització, cosa que, finalment, ha sigut perjudicial per als seus objectius i ha desplaçat el seu electorat cap a altres partits o moviments. I pensem una altra cosa: posar aranzels a l’estil de Trump ens estalvia emissions de CO 2 ? Promou, el peculiar president nord-americà, una mena de quilòmetre zero gegantí? És Trump més ecologista que algun líder internacional d’estètica més... guai? Com podeu imaginar, aquest article és una provocació, però ens ensenya que complicades que són les coses en aquest món boig. I com les coses canviaran de manera radical en un futur pròxim. Ara mateix som només al principi. Ja veureu quan els mil·lennialsen tinguin 40...