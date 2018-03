El cotxe d’Uber vol córrer massa

L’atropellament mortal d’una dona per part d’un cotxe autònom d’Uber en proves fa una setmana a Arizona ha posat al descobert que l’empresa més odiada pels taxistes s’està precipitant també amb els futurs vehicles sense conductor. En el vídeo de l’accident es veu que el xòfer humà de seguretat no només no tenia les mans a prop del volant, sinó que tampoc estava atent a la ruta. Segons el New York Times, els 400 empleats d’Uber assignats al projecte reben pressions per acumular el màxim quilometratge possible, fins al punt que inicialment treballaven en equips de dues persones -una atenta al trajecte, l’altra processant dades amb un portàtil- mentre que ara ho fa tot una de sola. Així s’ha aconseguit que els 150 cotxes de prova circulessin 1,6 milions de quilòmetres en un any, però només triguessin 100 dies a duplicar aquesta distància i encara menys temps a triplicar-la. Una altra cosa és la qualitat aconseguida amb aquestes proves: segons el mateix diari, els cotxes d’Uber no superen els 20 quilòmetres de mitjana abans de requerir la intervenció del conductor humà, mentre que els de Cruise, la filial de conducció autònoma de General Motors, gairebé arriben als 2.000 quilòmetres, i els de Waymo, de Google, superen els 9.000.

Però això no és tot: l’especialista Brad Templeton creu que la tecnologia d’Uber està molt però que molt verda. És veritat que cap xòfer humà hauria pogut evitar l’atropellament, però els sensors LIDAR -si voleu saber com “veuen” el món, mireu a Netflix l’episodi Metalhead de la quarta temporada de la sèrie Black mirror - l’haurien d’haver detectat amb prou temps per frenar. Fins ara Uber no ha donat cap explicació, només s’ha limitat a suspendre les proves. Els cotxes autònoms s’han convertit en un maldecap per a l’empresa, ja que va haver de pactar amb Waymo una indemnització per haver fitxat l’enginyer Anthony Levandowski, que va canviar d’empresa emportant-se un ordinador ple d’informació tècnica sobre el projecte.