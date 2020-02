De cobrar per espiar a pagar per espiar

Des del moment que Donald Trump va començar a gesticular acusant la Xina de practicar el ciberespionatge -amb Huawei com a boc expiatori- alguns diem que el que molesta realment el govern actual dels EUA no és la capacitat dels xinesos d’espiar la resta del món, sinó que no siguin ells -els ianquis- els únics que poden. Aquesta setmana hem comprovat que les nostres sospites tenien fonament. El diari nord-americà Washington Post i la televisió alemanya ZDF han posat al descobert que els serveis d’espionatge dels seus respectius estats -la CIA i la NSA més el BND- han tingut accés durant gairebé mig segle a les comunicacions internes de nombrosos governs de tot el món gràcies a un procediment, cal reconèixer-ho, molt enginyós. Tots els governs espiats feien servir dispositius de xifratge de l’empresa Crypto AG, de solvència suposadament contrastada. El que no sabien és que, en secret, els propietaris de Crypto eren precisament la CIA i el BND, que es quedaven els equips realment invulnerables i deixaven oberta una porta del darrere a les unitats venudes als estats objecte del seu interès. Així, Líbia, l’Iran i molts altres països han estat pagant als nord-americans i als alemanys pel privilegi de ser espiats per ells, amb uns diners que la CIA i el BND han dedicat a finançar altres operacions encobertes.

Les implicacions del cas encara no es coneixen a fons. Sense anar més lluny, Alemanya es va retirar de la trama als anys 90 per por de ser descoberta, però abans havia requerit l’assistència tecnològica de Siemens, joia de la corona del seu sector industrial. Els EUA, que van controlar Crypto en solitari fins que va ser desmantellada el 2018, tenien el suport de Motorola. Així s’entén millor que alguns membres de l’administració Trump proposin que els EUA comprin una participació de pes en algun dels dos rivals de Huawei, la sueca Ericsson i la finesa Nokia. Entrant en la propietat esperen poder obligar-les a fer el que, afirmen, la Xina ja fa amb Huawei, per molt que aquesta ho negui.