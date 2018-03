Un cànon per a TV3?

Som, mundialment, a l’època de les fake news. Aquí a Itàlia els resultats electorals han estat condicionats per una por a la immigració i per una general sensació d’inseguretat ciutadana -tot fomentat pels mèdia- que s’ha demostrat falsa: des del 2014 els furts han baixat un 20,4%, els homicidis un 25,3% i els robatoris un 23,4%. Serà cada cop més important, doncs, el protagonisme dels mitjans que són seriosos i fiables. Ho han entès també els suïssos, que fa poc han rebutjat l’abolició del cànon que paguen cada any per finançar la tele i la ràdio públiques. A Itàlia també paguem un cànon anual, 90 euros, un impost fins ara molt polèmic. TV3 no té diners: ¿podríem pensar en la instauració d’un cànon per donar-li suport? Segurament sí i, per estalviar-vos tots els violents atacs a la proposta, proposo repartir el que es recapti entre tots els mitjans públics que operin a Catalunya, TVE inclosa, i segons la seva quota de pantalla. Per a l’aprovació proposo que se celebri un referèndum. Repetita iuvant.