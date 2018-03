Un bon currículum? No serveix!

Ho sento però toca Itàlia un’altra vegada. El resultat de les eleccions de diumenge passat és massa interessant per no parlar d’un aspecte: els currículums dels líders dels partits guanyadors. A l’hora de contractar personal o d’avaluar les capacitats d’una persona, els empresaris saben la importància d’analitzar la trajectòria laboral i d’estudis d’un candidat. Segurament ningú hauria donat un cèntim per Luigi di Maio, candidat del Moviment 5 Estrelles, inscrit primer a la Universitat d’Enginyeria i després a la de Dret... sense acabar cap de les dues. Experiència laboral? Webmaster (!) i steward a l’estadi del Nàpols. Res més. ¿I Salvini, de la Lliga Nord? Anys i anys d’inscripció a la Facultat d’Història sense acabar la carrera. Pràcticament no ha entrat mai en el món laboral, tot i que ha fet de periodista en els mèdia del partit, ràdio i diari de Padània. Un currículum polític per a l’antipolític per antonomàsia. Això implica una reflexió: quan convoquem candidats per a una entrevista de feina... comencem pels pitjors!