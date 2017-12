El ‘blockchain’ és el nou mòbil

Durant uns quants anys, els aparadors de la innovació tecnològica han estat centrats en els serveis i aplicacions mòbils. Probablement perquè les empreses ja han assumit la mobilitat com un element troncal de la seva activitat, aquells temps han quedat enrere, fins al punt que el centre tecnològic Eurecat ha dedicat el seu congrés anual Mobile Forum a dos temes que en aparença tenen poc a veure amb els telèfons. A la sessió de la tarda van intervenir representants del fintech, empreses joves amb certa tendència a atribuir-se en exclusiva l’aplicació de tecnologies al sector financer -com si els bancs no fossin empreses bàsicament tecnològiques- i que volen suplantar funcions amb una eficiència més gran. Però la impressió és que la majoria aspiren a ser absorbides per algun gegant bancari.

Més interessant va resultar la sessió matinal, dedicada al blockchain, concepte de moda que representa una nova internet del valor que facilita el moviment de diners, productes o informació introduint confiança en qualsevol transacció sense que hi hagi d’intervenir cap intermediari. L’advocat Xavier Foz, del bufet Roca Junyent, va reconèixer que s’hi havia interessat després de sentir que els “contractes intel·ligents” basats en el blockchain deixarien obsoleta la seva professió. Àlex Puig va presentar Alastria, un ecosistema per representar digitalment tota mena d’actius en què participen més de 140 empreses i institucions espanyoles i que espera entrar en servei abans que s’acabi el primer trimestre del 2018. Jordi Puiggalí, de Scytl, va detallar que, malgrat els seus molts avantatges, el blockchain no compleix necessàriament els requisits d’integritat i verificació dels sistemes de vot electrònic, camp en què la seva empresa té el 80% del mercat mundial. Mentre els ponents s’esforçaven a promoure el blockchain més enllà de les criptomonedes, el públic parlava sobretot de la més popular, el bitcoin, que aquell dia havia superat els 10.000 dòlars. Fins i tot vaig enganxar una conversa on algú assegurava haver convertit a bitcoins tot el seu pla de jubilació.