Un bitllet d’entrada a les ciutats

Una de les tipologies de turistes més difícils de gestionar és la dels que es queden només unes poques hores als llocs que visiten. I d’aquest perfil n’hi ha molts. A Venècia, per exemple, uns 20 milions. A partir del juliol del 2020 tindrem el plaer de veure com tota aquesta gent haurà de pagar una mena de tiquet d’entrada a la ciutat: entre 3 euros (6 el 2021) i 10 euros, en funció de si són dates complicades o no. Es preveuen recaptar uns 50 milions d’euros que s’afegiran els 34 que ja recaptem amb la taxa que paguen els que dormen a la ciutat.

A Barcelona ho veig complicat, però s’ha d’intentar taxar espais on el turistes es queden també poques hores, com, ves per on, els estimats creuers. Efectivament, es va crear un impost per als vaixells que es queden menys de 12 hores: 0,65 euros per persona. I la patronal dels creuers va posar un recurs al TSJC. No sé com ha acabat, però ho trobo incomprensible. O indecent.

Compreu tiquet, doncs, si veniu a Venècia. I botes d’aigua si hi ha acqua alta!