Les bateries d’iPhone són massa barates

Apple ha avançat els seus resultats econòmics preliminars del trimestre passat: preveu facturar només 84.000 milions de dòlars, entre 5.000 i 9.000 milions menys dels que havia previst. El conseller delegat de la companyia, Tim Cook, ho atribueix sobretot a la caiguda de vendes d’iPhones a la Xina, el seu mercat principal i on la marca s’enfronta a la competència ferotge de marques locals com Huawei, Xiaomi, Oppo i Vivo. A més, la guerra comercial amb els Estats Units fa que ara molts consumidors xinesos evitin comprar productes d’origen americà, per molt que estiguin fabricats a la Xina.

Però Cook ha afegit un altre motiu per al descens de vendes: molts propietaris d’iPhone ja no el renoven tan sovint. Quan la bateria diu prou la canvien per una de nova i continuen fent-lo servir, perquè creuen que les novetats dels models més recents no justifiquen el canvi. De fet, malgrat que sovint s’acusa Apple de practicar l’obsolescència programada, els iPhones són els telèfons que tenen una vida útil més llarga: amb un canvi de bateria i una actualització de sistema operatiu els pot fer servir un segon propietari i, en molts casos, un tercer. Una part del problema d’Apple és que l’any passat va rebaixar el preu dels canvis de bateria, operació que ara costa 49 € en els models antics i 69 € en els més recents. A primers del 2018 ja es calculava que això li faria vendre 16 milions menys d’iPhones.

En qualsevol cas, 84.000 milions de dòlars són molts. Però Apple ja ha baixat a la tercera posició del rànquing de vendes de smartphones, ha perdut a mans de Microsoft la posició d’empresa més valuosa del món i aquest trimestre tindrà més problemes: aquesta setmana ha hagut de deixar de vendre els models iPhone 7 i 8 a Alemanya perquè un tribunal creu que infringeixen patents del fabricant de xips Qualcomm. Ves que ara no apugin el preu del canvi de bateria per compensar la caiguda d’unitats venudes, perquè la trampa d’incrementar el preu del telèfon per mantenir el volum de facturació ja no els funciona.