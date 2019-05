De tant en tant és bo anar a veure òpera. Fins i tot Wagner, entre gent que dorm i només es desperta per aplaudir entusiasta. I de vegades el millor de tot és l’entreacte, i la inevitable cursa al bar. Parlem de diferència entre el bar del Liceu i el de La Fenice!

Tots dos estan situats en un marc elegant i estèticament perfecte, però amb matisos importants. El de Venècia l’explota la marca de cafè Hausbrandt (propietària també de marques com Prosecco), i aprofita aquesta presència, una presència que òbviament dona valor afegit a la marca, per fer branding.

Al Liceu la gestió és d’una empresa de càtering i no hi ha gaire màrqueting de res. Les copes de cava s’avorreixen, ja plenes per estalviar temps, i no sabem ben bé quina marca de cava es beu. Els preus també evidencien una impostació diferent: una copa de prosecco, vuit euros; la de cava no crec que arribi a la meitat (a la web, la copa extra d’un pack amb entrepans val un euro!). En fi, ¿no hi ha cap empresa que vegi la oportunitat, o és que el Liceu no val res?