Les autopistes seran sempre nostres!

Gran operació, la de l’opa conjunta per Abertis que han llançat el grup Atlantia i Hochtief, filial de l’ACS de Florentino Pérez! Quin goig, les autopistes! Quina font de cash més inesgotable, plogui o faci sol, amb crisi econòmica o sense (si cau el trànsit, el govern t’ho compensa), tant si governa l’esquerra com la dreta. I si et va malament, l’Estat t’ajuda i et rescata! I a Itàlia, la situació es repeteix: la privatització va ser un regal com una casa de pagès, a finals dels anys 90. Unes tarifes sense lògica i unes concessions amb pròrrogues inexplicables que han fet que al Tribunal de Comptes italià s’hagi posat recentment en marxa una investigació que vol posar llum en un món totalment opac. I la nostra estimada AP-7? La concessió acaba entre el 2019 i el 2021, segons el tram. Recordo unes declaracions de Salvador Alemany, que el 2017 va descartar un allargament de les concessions argumentant que “no seria desitjable” l’efecte social que comportaria, “que cap polític voldria acceptar”. Serà divertit veure què passa.