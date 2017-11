217 anys sense paritat de sexes

Per primera vegada l’índex que mesura la bretxa d’oportunitats (Global Gender Gap Report) entre el sexe masculí i el femení empitjora el seu resultat. Si el 2016 hauríem necessitat 170 anys per arribar a la paritat, l’anàlisi de les dades d’aquest any ens diuen que caldrien 217 anys. Quin fàstic.

Com podem creure que les coses aniran millorant en tots els àmbits si les nostres filles (i mares) no tenen les mateixes oportunitats que la part masculina de la societat? L’estat que millor se situa en aquesta classificació és Islàndia. Espanya és al lloc 24è. No està malament si considerem que Itàlia se situa en el lloc 82è, quan l’any passat la seva posició era la 50a.

Hem de fer més. No n’hi ha prou canviant el gènere del masculí al femení en les converses públiques o privades. No n’hi ha prou amb les samarretes de la CUP (i de Rabell?). Què us semblaria si el pròxim president de la Generalitat fos una dona? En tenim de molt capaces, a Catalunya. La Gabriel? L’Arrimadas? Quin dia, avui (és dijous).