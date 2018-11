On acaben els nostres diners?

Cada cop estem més conscienciats respecte a l’ètica en l’àmbit econòmic. Ens indignem per decisions dubtoses de governs, partits o institucions. Ens enfadem perquè hi ha empreses que no segueixen una línia de conducta responsable i estem disposats a fer boicot a aquelles coses que no ens agraden perquè som consumidors responsables. Comprem a granel, no fem servir plàstic, ens agrada el quilòmetre zero i ens indignem perquè l’economia mana sobre la política. Hi ha, però, una cosa que se’ns escapa: ¿qui controla l’ús que es fa dels diners que tenim invertits (en fons de pensió i altres productes)? Qui sap realment on van les seves inversions? Armes? Petroli? Empreses que estem boicotejant en el nostre dia a dia estan, possiblement, rebent els diners que hem confiat a fons d’inversió a través dels plans de pensions. És veritat que hi ha una certa tendència a donar més espai a inversions verdes, però pot ser que, alhora, estiguem donant diners a empreses que odiem profundament.