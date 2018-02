WhatsApp i ‘business’

Des de fa uns anys tinc una bona relació professional amb un jove banquer d’inversió de Madrid. Es dedica a buscar finançament per a empreses mitjanes i grans, assessorant-les, per exemple, en l’emissió de bons i pagarés, en l’accés al mercat alternatiu de renda fixa (marf) o buscant socis inversors. Està molt ben connectat amb grups de capital risc, family offices, etcètera. Ahir vaig coincidir amb aquesta persona en un dinar informal en el qual, com sempre, ens vam preguntar mútuament com ens va la cosa. Xerrant i xerrant, vam arribar al WhatsApp, aquesta tecnologia que ha canviat el món i que, segons ell, matarà fins i tot l’email. “Últimament estem tancant deals per WhatsApp”, em va dir. “¿I utilitzeu emoticones i tot?”, vaig preguntar. “Sí, però no la ballarina flamenca, que no seria seriós”, em va contestar rient.

He volgut explicar aquí la conversa perquè, precisament, tenia pensat escriure sobre els límits del WhatsApp en el món professional, concretament el que no s’ha de fer amb aquesta tecnologia de missatgeria instantània i, sobretot, el quan. ¿Us imagineu, per exemple, comunicar un acomiadament per WhatsApp? Potser és que soc ja gran per a algunes coses, però a mi no se m’acudiria mai fer una cosa així. Ara bé, hi ha coses que tampoc es poden demanar al teu cap mitjançant el WhatsApp, i últimament a la meva empresa està de moda. Només aquesta setmana, tres persones han aprofitat un dels meus viatges a Madrid per demanar-me dies de festa. Fora, sense l’agenda clara, sense poder organitzar la resta de l’equip, atendre una d’aquestes peticions per missatgeria instantània es fa molt més complicat que fer-ho cara a cara.

Després de llegir un reportatge sobre Arianna Huffington, una empresària i editora que s’ha convertit en una lluitadora contra el mal ús de la tecnologia, m’he decidit a canviar coses. Per començar, cal tenir clar quins són els límits de què es pot fer i què no es pot fer a distància i, sobretot, quan. Segons ella, en el futur triomfaran les empreses que sàpiguen fer un bon ús de les noves tecnologies, i estic segura que serà part del secret de l’èxit.