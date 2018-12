Entre l’allau de felicitacions nadalenques virtuals que he rebut aquesta setmana (¿no trobeu que les empreses cada any ajusten més els terminis?), i després de comprovar que els sistemes de CRM d’alguns remitents són força millorables a l’hora de segmentar els enviaments, m’he quedat amb dues propostes interessants.

La primera m’arriba d’una de les agències de comunicació d’Amazon, que em convida a explotar les possibilitats nadalenques dels altaveus connectats amb la seva majordoma digital Alexa que tinc repartits per casa. En realitat la majoria de les utilitats són força previsibles, com la de fer servir l’aparell per resoldre dubtes durant les partides de Trivial de les sobretaules o demanar-li que ens expliqui acudits per canviar de tema en cas de discussions familiars incòmodes. Com és natural, també li podem demanar la posició exacta del Pare Noel segons el NORAD o fer que ens avisi quan calgui treure el pollastre del forn. Res de l’altre món, però sembla que a partir d’aquest any ja hem d’acollir Alexa, Google Assistant, Siri i Bixby a taula com si fossin uns cunyats més.

La segona proposta és més original: l’agència creativa Zoom ha transformat en quatre nadales electròniques els gràfics de Google Trends que recullen algunes cerques populars a la web des de l’any 2004. Amb els termes crisis, Nike, póquer, árbol de navidad i Baqueira Beret generen la cançó We wish you a merry crisis ; les cerques juguetes de madera, recetas veganas, Navidad DIY, cámara Polaroid y huerto urbano es transformen en un Hipster Bells ; i dejar de fumar, tabla de ejercicios, aprender inglés, ahorrar i propósitos año nuevo donen lloc a la New year’s re-re-resolution song. Les tres peces, juntament amb Let it go. Seriously. Let it go, es poden escoltar a la pàgina Christmasdatasongs.com. El resultat sonor és més propi del Sónar+D que altra cosa, però té la seva gràcia i em serveix d’excusa per desitjar-vos unes bones festes tan analògiques com pugueu.