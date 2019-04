¿Volem l’IVA reduït als restaurants?

Els impostos com l’IVA són una mena de taxació que pot afavorir (o no) determinades categories de productes o determinats gremis. Èpica ha sigut la batalla de la indústria cultural per l’IVA en cines i teatres durant anys de queixes, encara que, diuen, la baixada de l’impost no s’hagi traslladat al preu final de les entrades. El fet és que tenir un IVA reduït implica un marge més alt, beneficis més alts i no necessàriament un preu més econòmic. Però aquest impost és a l’ull de l’huracà arreu: el Grand Débat National, una eina democràtica en què han participat 1,5 milions de citoyens propiciada per la crisi dels armilles grogues a França, evidencia la petició d’un IVA pròxim a zero per als béns de primera necessitat. I el que s’està posant en dubte és: per què el gremi de la restauració ha de tenir un IVA reduït? ¿És correcte que un restaurant pagui menys que una botiga de tèxtil o de decoració, encara que sigui un McDonald’s o un de tres estrelles Michelin? A Itàlia passa el mateix i crec que s’ha de fer una reflexió.