Vinçon ha mort. I podria tornar a viure

Temps de Nadal i temps de desesperació buscant regals originals. Temps de Vinçon, doncs. Sí, tots recordem aquell establiment del passeig de Gràcia, situat a l’edifici de l’antiga propietat de Ramon Casas, un pintor que si fos francès seria molt més famós i valorat. Ara hi viu un tal Massimo Dutti, un italià de soca-rel. Ironies a banda, aquests dies he tornat a pensar en aquella fantàstica botiga: és perquè existia que fins fa pocs anys comprava a Barcelona tots els objectes de decoració que hi podíem trobar. No sé per què va tancar. Problemes de gestió? Baixada de vendes? Business immobiliari? No en tinc ni idea. Ara bé, el que no entenc és per què una brand com Vinçon ha mort així. Jo, personalment, hauria aprofitat el nom per poder vendre només per internet, però el cert és que ara mateix la web Vincon.com (no hi ha ç ) està mig morta. Per què no utilitzar aquest domini i fer negoci a l’estil de les diferents webs aparegudes darrerament (per exemple Domestic Shop)? Vinga, empresaris, aquí hi veig possibilitats.