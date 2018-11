‘Vegan economy’

Atots, carnívors, omnívors i òbviament vegetarians i vegans, ens ha colpit, almenys una vegada a la vida, veure la reconstrucció de la història d’un bistec o de l’hamburguesa que estem menjant. Només de pensar en el transport, la crueltat en el tracte, el terror a l’escorxador... En fi, un drama.

Això, no us preocupeu, és una epidèmia al món occidental. Els vegans, per exemple, són cada cop més nombrosos i els productes vegans també són populars entre persones omnívores.

Això té efectes en el món empresarial. Atenció a l’empresa Beyond Meat, que produeix carn vegetal que és molt difícil distingir de l’animal. Una empresa en què han invertit Bill Gates, l’antic CEO de McDonald’s (no és ironia) i Tyson Food, el principal distribuïdor de carn dels Estats Units. Ara ha demanat poder cotitzar al Nasdaq i caldrà seguir-ne els passos. Dit ràpidament: un món amb 10.000 milions de persones no podrà continuar alimentant-se com fins ara. El medi ambient no ho permetrà. Si jo fos, per exemple, de l’Àrea de Guissona, hi pensaria.