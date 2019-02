Twitter va a la baixa, i Spotify, a l’alça

Entre l’allau de resultats trimestrals d’empreses tecnològiques que hem conegut aquesta setmana, n’hi ha un parell que criden l’atenció.

La primera es Spotify. Després d’11 anys funcionant, el servei de música en streaming ha obtingut beneficis per primera vegada. El trimestre passat va guanyar 94 milions d’euros, gairebé un euro per cadascun dels 96 milions de clients de pagament que té, sobre un total de 207 milions d’usuaris mensuals. Val a dir que aquests beneficis són una anomalia, perquè l’empresa ja ha avisat que aviat tornarà als números vermells: el trimestre que ve té previst perdre almenys 50 milions i més de 200 d’aquí a final d’any. Probablement per això Spotify acaba de comprar la xarxa Gimlet de podcasts : aquesta mena de contingut li sortirà molt més barat que la música, per la qual ha de pagar a les discogràfiques per cada audició de cada cançó. Daniel Ek, el creador de Spotify, espera que els podcasts acabin sent el 20% del temps total d’audició a la plataforma, que assegura que ja és la segona del món, només al darrere d’Apple iTunes.

La segona empresa digna de menció és Twitter. La xarxa social va registrar el 2018 el primer benefici anual de la seva història: 1.205 milions de dòlars, davant els 108 milions perduts l’any anterior. Però hi ha un altre indicador que no ha fet tan contents els inversors: Twitter porta tres trimestres seguits perdent usuaris. Ara som 321 milions de tuitaires, cinc milions menys que fa tres mesos, mentre que Facebook en va guanyar 49 milions en el mateix període. L’empresa, però, té una solució: deixar de fer pública aquesta xifra. A partir d’ara publicarà la d’usuaris diaris, que diu que és molt més representativa del negoci. I en aquest cas, pot presumir de millora: va acabar l’any amb 126 milions d’usuaris diaris, un guany interanual d’onze milions. La decisió té una mica de comptabilitat creativa, però permet saber que el 39% dels tuitaires hi accedim cada dia disposats a veure tuits patrocinats.