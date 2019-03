Turisme en transformació digital

Hi ha poques indústries en què els efectes de la digitalització siguin tan visibles com la del turisme. Només cal pensar en els milers d’agències de viatges que internet ha fet tancar, i en els milions de pernoctacions que ja no es fan en hotels sinó amb Airbnb. El fenomen és d’interès al nostre país, on el turisme genera el 12% del PIB i gairebé el 14% dels llocs de treball. El 2018 Catalunya va rebre 19 milions de visitants que van gastar un 7% més que l’any anterior. Per això és pertinent que el sector turístic local examini les tendències d’innovació com ha fet aquesta setmana al fòrum TurisTIC, organitzat per l’Eurecat.

Hem assistit a l’inevitable debat sobre la reconversió dels empleats turístics. La responsable de personal de Melià ha reconegut que li costa trobar professionals per als seus desenvolupaments digitals perquè quan vol contractar especialistes en anàlisi de dades no competeix només amb altres cadenes sinó amb gegants com Google. També s’han explorat les possibilitats d’automatització, sense perdre de vista que l’hotel japonès que va obrir atès només per robots ha acabat contractant empleats humans. Sembla més viable l’aplicació catalana Abitari, que complementa el personal de recepció de l’hotel amb quioscos d’autoservei que tripliquen la capacitat d’atenció de clients.

El programa N-Taulat per a restaurants, creat per una extreballadora d’El Bulli, vol desplaçar els llibres de reserves físics per obtenir el màxim rendiment. El mateix que persegueix Cleverdata, que analitza l’historial de reserves anul·lades d’un hotel perquè el propietari pugui decidir quin grau d’ overbooking vol assumir. Segurament la proposta més agosarada és Triip, una xarxa de reserves basada en blockchain que paga cinc euros als turistes que li expliquin els seus plans de viatge per fer-los ofertes personalitzades. Total, ja els estem donant la mateixa informació a Google i Facebook, però aquests no ens paguen.