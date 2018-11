Trump vol frenar la 5G a la resta del món

La guerra comercial del president nord-americà contra la Xina podria acabar endarrerint els desplegaments dels nous serveis de telecomunicacions més enllà dels dos països implicats. És sabut que els EUA i Austràlia tenen prohibit a les seves operadores de telecomunicacions comprar equipament de xarxa a fabricants xinesos -és a dir, a Huawei i ZTE-, amb l’argument que estan controlades pel govern xinès, el qual les podria manipular per espiar o sabotejar l’economia.

Segons el Wall Street Journal, el govern Trump està intentant convèncer tots els seus aliats perquè apliquin el mateix veto a les tecnològiques de la Xina, entre altres motius per protegir d’intromissions les bases militars que els EUA tenen repartides pel món. El diari econòmic esmenta converses amb autoritats i operadores de França, Alemanya i Itàlia, però l’existència d’instal·lacions estratègiques a Espanya i la cobertura del grup Telefónica a l’Amèrica Llatina fan pensar que els negociadors també deuen haver passat per Madrid.

Tot plegat, però, sona a proteccionisme comercial. A canvi de vetar els equipaments de Huawei, Trump ofereix als seus aliats finançament per comprar-ne a proveïdors alternatius. És cert que els EUA no tenen grans subministradors de xarxes, fora de l’antiga Alcatel Lucent, ara propietat de la finlandesa Nokia. Però tant aquesta com la sueca Ericsson, que juntament amb la coreana Samsung equiparan els primers desplegaments de 5G de Verizon i Sprint als EUA, fan servir tecnologia d’Intel i Qualcomm, que sí que són nord-americanes.

Cal dir que fins ara Huawei se’n surt prou bé del boicot ianqui: sense vendre als EUA és el primer proveïdor mundial de xarxes i la segona marca de smartphones. Però perdre encàrrecs a l’Àsia o a Europa ja seria una altra cosa, i tothom se’n ressentiria perquè és la firma més avançada a l’hora de desplegar xarxes 5G: la majoria de les proves que hi ha en curs es fan amb equipament seu. Si Trump se surt amb la seva, les xarxes mòbils del futur es podrien veure endarrerides.