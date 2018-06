‘The Pope smokes dope’ (legalment?)

Uns 7.900 milions de dòlars facturats en nou estats durant el 2017, i una previsió de creixement d’entre el 15% i el 20% per al 2018. 750 milions d’impostos cobrats. Inversions milionàries d’empreses i particulars (se’n preveuen uns 30.000 milions per al 2021). L’àmbit mèdic suposa dos terços de la facturació i té uns impostos inferiors que l’àmbit recreatiu, per raons òbvies. Entre 125.000 i 160.000 treballadors. I molt important: un estudi quantifica en un 13% la baixada de l’índex de violència d’un estat, fronterer amb Mèxic, on s’havia legalitzat aquest negoci. De què estem parlant? Del cànnabis, marihuana i derivats, i la seva legalització iniciada el 2012 a Colorado. A Itàlia també vam fer un petit pas endavant el 2016, amb límits, cosa que ha provocat tot de moviments empresarials en expansió. Crec, doncs, que s’ha de fer una reflexió a Europa arran de l’experiència positiva dels Estats Units. Una oportunitat que, recordem, pot tenir efectes en el dia a dia dels ciutadans. #narcopisos